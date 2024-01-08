"Чем больше игрового времени получает Миранчук, тем больше он раскрывается. Думаю, Алексей способен закрепиться в основном составе "Аталанты" — это очень талантливый футболист. У него еще все впереди. Повторюсь, Миранчук может заиграть в "Аталанте", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Ранее агент россиянина заявил о том, что Миранчук не покинет итальянский клуб в текущее трансферное окно. В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за "Аталанту" 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 млн евро. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Каррера: думаю, Миранчук способен закрепиться в основном составе "Аталанты"
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался об Алексее Миранчуке.
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