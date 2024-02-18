– Его сильные стороны — это последняя передача, хладнокровие в чужой штрафной и великолепная игра в пас. Если кому-то из топ-клубов нужен созидатель, как мне кажется, Миранчук может заиграть и там.
Алексей Миранчук является футболистом “Аталанты” с 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Италии рассчитано до лета 2025 года. Отметим, что вместе с Юрием Семиным российский футболист работал в московском “Локомотиве”.
В нынешнем сезоне Миранчук в общей сложности принял участие в 21 матче своей команды. Он забил три гола и оформил восемь результативных передач.
Источник: RT
Семин: Миранчук может заиграть в любом топ-клубе
Популярный российский тренер Юрий Семин высказался о полузащитнике “Аталанты” Алексее Миранчуке.
Фото: Getty Images