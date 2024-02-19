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Сёмин: Хвича соответствует принципам "Барселоны", для него это хороший вариант

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Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии в "Барселону".
Фото: РПЛ
- "Барселона" приобретает игроков, потому что сегодня они нестабильны. Хвича соответствует принципам "Барселоны". На мой взгляд, для него это хороший вариант, если он состоится. В этой команде Хвича может значительно повысить свой уровень, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что руководство "Барселоны" хотело бы летом 2024 года видеть в составе сине-гранатовых 23-летнего грузинского вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию и уже вышло на контакт с его агентом. С февраля по июнь 2019 года футболист выступал за московский "Локомотив", главным тренером которого в это время был Юрий Сёмин.

Журналист Кокиашвили: "Барселона" хочет подписать Кварацхелию летом 2024 года

Серия А Ла Лига Барселона Наполи Кварацхелия Семин Зарубежные трансферы
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