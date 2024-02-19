- "Барселона" приобретает игроков, потому что сегодня они нестабильны. Хвича соответствует принципам "Барселоны". На мой взгляд, для него это хороший вариант, если он состоится. В этой команде Хвича может значительно повысить свой уровень, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что руководство "Барселоны" хотело бы летом 2024 года видеть в составе сине-гранатовых 23-летнего грузинского вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию и уже вышло на контакт с его агентом. С февраля по июнь 2019 года футболист выступал за московский "Локомотив", главным тренером которого в это время был Юрий Сёмин.
Журналист Кокиашвили: "Барселона" хочет подписать Кварацхелию летом 2024 года
Сёмин: Хвича соответствует принципам "Барселоны", для него это хороший вариант
Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии в "Барселону".
Фото: РПЛ