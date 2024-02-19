- Я верю, что Хвича окажется в "Барселоне". Сам бы хотел, чтобы он там оказался. Думаю, что он готов перейти в "Барселону", уровень у него хороший. ...Я бы даже не стал говорить, что перспективный, потому что он давно уже сложившийся футболист. В том году был одним из лучших в чемпионате Италии, выиграл скудетто с "Наполи", ёлки-палки, поэтому что тут говорить? У него вся жизнь футбольная впереди, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 23-летний грузинский левый вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия летом 2024 года может оказаться в проявляющей к нему трансферный интерес испанской "Барселоне". Оценочная стоимость Хвичи по данным портала Transfermarkt составляет 80 миллионов евро, его контракт с неаполитанцами действует до июня 2027 года.
В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч за клуб во всех турнирах, 6 голов и 5 голевых передач. В сезоне-2022/2023 грузинский вингер стал в составе "Наполи" чемпионом Италии.
Мостовой: верю, что Хвича окажется в "Барселоне", он готов. Он выиграл скудетто с "Наполи", что тут говорить?
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе в "Барселону" вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
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