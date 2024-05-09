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Капелло: Миранчук мог бы пригодиться "Милану", но лучше остаться в "Аталанте"

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Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы атакующего хавбека итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: AFP
- Миранчук выдал очень хороший сезон, если сравнивать с его остальными в Италии. Он доказал, что является качественным игроком. У него стало получаться. Не думаю, что надо куда-то уходить. Он бы мог пригодиться "Милану", но лучше остаться в Бергамо. Если говорить о сегодняшних полуфиналах [Лиги Европы], я желаю удачи всем итальянским командам. У "Аталанты" хорошие шансы, а вот "Рома" в очень сложной ситуации, - передаёт слова Капелло "Советский спорт".

28-летний российский атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" из Бергамо Алексей Миранчук в текущем сезоне провёл за свой клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 11 результативных передач.

9 мая состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы, в которых "Аталанта" примет на своём поле французский "Марсель" после выездной ничьей 1:1 в первой игре, а "Рома" сыграет на выезде с леверкузенским "Байером" после домашнего поражения со счётом 0:2.

Аталанта Милан Лига Европы Рома Алексей Миранчук Фабио Капелло
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