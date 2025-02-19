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"Милан" в ярости после вылета из Лиги чемпионов: Эрнандес может быть оштрафован и продан

Руководство «Милана» крайне недовольно итогами противостояния с «Фейеноордом» в стыковых матчах Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Милан"
По информации инсайдера Николо Скиры, особое разочарование у боссов клуба вызвал защитник Тео Эрнандес.

Француз получил вторую желтую карточку за симуляцию на 51-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Милана», после чего команда пропустила и в итоге вылетела из турнира. По данным источника, клуб рассматривает возможность штрафа для игрока.

Кроме того, Эрнандес больше не считается неприкасаемым в составе «россонери». Если он не продлит контракт, который действует до лета 2026 года, то может покинуть клуб уже этим летом.

Следует отметить, что до удаления Эрнандеса у «Фейеноорда» не было ни одного удара в створ ворот Майка Меньяна. После этого нидерландский клуб нанес единственный удар в створ, который оказался решающим.

Напомним, в ответном матче в Милане команды сыграли вничью (1:1), но по сумме двух встреч «Милан» уступил «Фейеноорду» (1:2) и покинул Лигу чемпионов.

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