Леау спас "Милан" от поражения в матче Серии А

Встреча 19-го тура чемпионата Италии между " Миланом " и "Дженоа" не выявила победителя.

Фото: ФК "Милан"

Матч, прошедший на поле россонери, завершился вничью со счетом 1:1.



Гости сумели выйти вперед еще в первом тайме: на 28-й минуте отличился Лоренцо Коломбо, которому результативную передачу отдал Руслан Малиновский.



Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте Рафаэл Леау восстановил равновесие, а затем у "Дженоа" появился шанс вырвать победу - Николае Станчу не сумел реализовать пенальти на 90+9-й минуте.



После этого тура "Дженоа" набрал 16 очков и располагается на 17-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Милан", имея 39 баллов, идет вторым, а лидером чемпионата остается "Интер" с 42 очками.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Дженоа