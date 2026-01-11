"Аталанта" обыграла "Торино" и продлила победную серию в Серии А

"Аталанта" добилась домашней победы над "Торино" в рамках 20-го тура Серии А.

Фото: Серия А

Встреча завершилась со счётом 2:0. Исход матча начал формироваться уже в дебюте игры: на 13-й минуте полузащитник "Аталанты" Шарль Де Кетеларе точно завершил атаку своей команды и вывел её вперёд.



Во втором тайме бергамаски уверенно контролировали игру, а в концовке встречи Марио Пашалич поставил точку, удвоив преимущество хозяев.



Эта победа стала для "Аталанты" третьей подряд в Серии А. Команда набрала 31 очко и поднялась на седьмое место в чемпионате.

