В "Ювентусе" приняли решение по будущему Влаховича - источник

Руководство "Ювентуса" предприняло новую попытку сохранить в команде Душана Влаховича.

Фото: Getty Images

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб намерен удержать игрока в команде и предложил сербскому форварду обновлённый контракт.



По информации источника, новое соглашение рассчитано ещё на один сезон. Зарплата нападающего может составить около восьми миллионов евро в год с учётом бонусов. При этом действующий договор Влаховича с туринцами истекает уже в конце июня.



Серб выступает за "Ювентус" с начала 2022 года.