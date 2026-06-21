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В "Ювентусе" приняли решение по будущему Влаховича - источник

Руководство "Ювентуса" предприняло новую попытку сохранить в команде Душана Влаховича.
Фото: Getty Images
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб намерен удержать игрока в команде и предложил сербскому форварду обновлённый контракт.

По информации источника, новое соглашение рассчитано ещё на один сезон. Зарплата нападающего может составить около восьми миллионов евро в год с учётом бонусов. При этом действующий договор Влаховича с туринцами истекает уже в конце июня.

Серб выступает за "Ювентус" с начала 2022 года.

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