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Агент Миранчука: у Леши все в порядке, он тренируется и готовится к каждому матчу

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Агент футболиста итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о настрое своего клиента.
Фото: ФК "Аталанта"
"У Леши всё в порядке в общем и всё в порядке с настроем, он тренируется и готовится к каждой игре", — передает слова Шпинева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Миранчук сыграл 4 матча (100 минут) за "Аталанту". За это время российский полузащитник не смог отличиться результативными действиями.

Соглашение между Миранчуком и "Аталантой" рассчитано до конца июня 2025 года.


Миранчук Ал Шпинев Аталанта
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