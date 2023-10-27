"У Леши всё в порядке в общем и всё в порядке с настроем, он тренируется и готовится к каждой игре", — передает слова Шпинева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Миранчук сыграл 4 матча (100 минут) за "Аталанту". За это время российский полузащитник не смог отличиться результативными действиями.
Соглашение между Миранчуком и "Аталантой" рассчитано до конца июня 2025 года.
Агент Миранчука: у Леши все в порядке, он тренируется и готовится к каждому матчу
Агент футболиста итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о настрое своего клиента.
Фото: ФК "Аталанта"