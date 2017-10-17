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Андрей Червиченко: даже погода не хочет помогать "Спартаку"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча москвичей в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей".

"Мне очень хочется, чтобы "Спартак" победил и показал хорошую игру. Не просто отбивался 90 минут и наудачу забил один гол, а все потом будут счастливо обсуждать, как блестяще сыграли. Нет. Повторения матча "Зенит" — "Арсенал" мне не хочется. А хочется увидеть молодых спартаковцев, которым всё чаще и чаще доверяют место в основном составе. Пусть они блеснут не на фоне наших команд из нижней части турнирной таблицы, а на фоне гранда европейского уровня. "Севилья" — это гранд, ведь три раза подряд Лигу Европы никто не выигрывал.

К сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями и потенциалом. Даже погода не хочет помогать "Спартаку". Снег не пошёл, а значит, газон будет хороший. Даже время начала матча помогает испанцам, у которых время на час раньше. Они привыкли играть вечером, а для наших команд это не самое удобное время. Даже такие мелочи не в нашу пользу. Но тем приятнее будет, если "Спартак" сможет преодолеть все эти трудности и победить или хотя бы сыграть вничью", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
Теги: Червиченко Спартак Севилья
Сегодня, 20:17
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№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:19) #
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Что, расстроился из-за поражения своего Зеньки? )
Регистрация: 6.10.2009
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