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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
11:48
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Андрей Червиченко: даже погода не хочет помогать "Спартаку"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча москвичей в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей".
"Мне очень хочется, чтобы "Спартак" победил и показал хорошую игру. Не просто отбивался 90 минут и наудачу забил один гол, а все потом будут счастливо обсуждать, как блестяще сыграли. Нет. Повторения матча "Зенит" — "Арсенал" мне не хочется. А хочется увидеть молодых спартаковцев, которым всё чаще и чаще доверяют место в основном составе. Пусть они блеснут не на фоне наших команд из нижней части турнирной таблицы, а на фоне гранда европейского уровня. "Севилья" — это гранд, ведь три раза подряд Лигу Европы никто не выигрывал.
К сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями и потенциалом. Даже погода не хочет помогать "Спартаку". Снег не пошёл, а значит, газон будет хороший. Даже время начала матча помогает испанцам, у которых время на час раньше. Они привыкли играть вечером, а для наших команд это не самое удобное время. Даже такие мелочи не в нашу пользу. Но тем приятнее будет, если "Спартак" сможет преодолеть все эти трудности и победить или хотя бы сыграть вничью", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
"Мне очень хочется, чтобы "Спартак" победил и показал хорошую игру. Не просто отбивался 90 минут и наудачу забил один гол, а все потом будут счастливо обсуждать, как блестяще сыграли. Нет. Повторения матча "Зенит" — "Арсенал" мне не хочется. А хочется увидеть молодых спартаковцев, которым всё чаще и чаще доверяют место в основном составе. Пусть они блеснут не на фоне наших команд из нижней части турнирной таблицы, а на фоне гранда европейского уровня. "Севилья" — это гранд, ведь три раза подряд Лигу Европы никто не выигрывал.
К сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями и потенциалом. Даже погода не хочет помогать "Спартаку". Снег не пошёл, а значит, газон будет хороший. Даже время начала матча помогает испанцам, у которых время на час раньше. Они привыкли играть вечером, а для наших команд это не самое удобное время. Даже такие мелочи не в нашу пользу. Но тем приятнее будет, если "Спартак" сможет преодолеть все эти трудности и победить или хотя бы сыграть вничью", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
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