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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Президент "Лацио": прошлым летом за Милинковича-Савича предлагали 110 млн евро, так что нынешние предложения в 100 млн евро - ничтожно малы
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Агент Криштиану Роналду прибыл в Париж на переговоры с "ПСЖ" (11)
В обновленном рейтинге УЕФА "Реал" занимает 1-е место, "Зенит" – 16-й, "Спартак" – 108-й
Обновлен рейтинг клубов УЕФА по итогам сезона-2017/18.
Рейтинг рассчитывается по выступлению клубов в еврокубках за последние 5 сезонов.
1. "Реал"
2. "Атлетико"
3. "Бавария"
4. "Барселона"
5. "Ювентус"
6. "Севилья"
7. "ПСЖ"
8. "Манчестер Сити"
9. "Арсенал"
10. "Боруссия" Дортмунд
...
16. "Зенит"
35. ЦСКА
62. "Краснодар"
63. "Локомотив"
85. "Динамо"
108. "Спартак"
109. "Ростов"
120. "Анжи"
121. "Кубань"
UEFA
Рейтинг рассчитывается по выступлению клубов в еврокубках за последние 5 сезонов.
1. "Реал"
2. "Атлетико"
3. "Бавария"
4. "Барселона"
5. "Ювентус"
6. "Севилья"
7. "ПСЖ"
8. "Манчестер Сити"
9. "Арсенал"
10. "Боруссия" Дортмунд
...
16. "Зенит"
35. ЦСКА
62. "Краснодар"
63. "Локомотив"
85. "Динамо"
108. "Спартак"
109. "Ростов"
120. "Анжи"
121. "Кубань"
UEFA
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