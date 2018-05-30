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В обновленном рейтинге УЕФА "Реал" занимает 1-е место, "Зенит" – 16-й, "Спартак" – 108-й

Обновлен рейтинг клубов УЕФА по итогам сезона-2017/18.

Рейтинг рассчитывается по выступлению клубов в еврокубках за последние 5 сезонов.

1. "Реал"
2. "Атлетико"
3. "Бавария"
4. "Барселона"
5. "Ювентус"
6. "Севилья"
7. "ПСЖ"
8. "Манчестер Сити"
9. "Арсенал"
10. "Боруссия" Дортмунд
...
16. "Зенит"
35. ЦСКА
62. "Краснодар"
63. "Локомотив"
85. "Динамо"
108. "Спартак"
109. "Ростов"
120. "Анжи"
121. "Кубань"

UEFA
Теги: УЕФА
Сегодня, 08:40
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6
(1)
№6 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 09:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
исправим в лучшую сторону для Спартака .

безусловно
\третья сотня не меньше))))))))))


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 09:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Eugene24
Радует что в рейтинге участвуют 10 команд представителей нашей Премьер Лиги из них 2 клуба из ФНЛ.

9


На официальном сайте в рейтинге присутствует Рубин на 84-м месте


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Eugene24
Радует что в рейтинге участвуют 10 команд представителей нашей Премьер Лиги из них 2 клуба из ФНЛ.

9


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 09:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Радует что в рейтинге участвуют 10 команд представителей нашей Премьер Лиги из них 2 клуба из ФНЛ.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:00) #
  • 0
  •  (0)

Sergey Nasirov_2,
Ну скорее всего да.
Ведь в еврокубке 13/14 вы особо не играли, не считая Санкт-Галлен.
Да и в группе ЛЧ вам скорее всего не играть в этом году, а в группе ЛЕ наши клубы традиционно хорошо играют.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:50) #
  • -1
  •  (5)

В этом году исправим в лучшую сторону для Спартака .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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