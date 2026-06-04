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"Не думаю, что будет разгром". Тарханов - о предстоящем матче сборной России

Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче сборной России с Буркина-Фасо.
Фото: РФС
По словам Тарханова, Россия обязана одерживать победу в таком матче, но он не ждет разгрома.

- Хочется положительного результата и хорошей игры. Сборную Египта я знал, сборную Буркина-Фасо не знаю.
Они не сыграют на чемпионате мира, мы должны обыгрывать такие команды. Не думаю, что будет разгром, - цитирует Тарханова "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России на выезде уступила Египту в товарищеском матче со счетом 0:1, встреча проходила в Каире. Завтра, 5 июня, подопечные Валерия Карпина сыграют с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 числа национальная команда России сыграет с Тринидад и Тобаго в Калининграде.

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