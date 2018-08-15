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Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после вылета из Лиги чемпионов от греческого ПАОКа заявил, что гордится своей командой и не видит причин для беспокойства относительно дальнейшего течения сезона или мотивации Квинси Промеса, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.

— Сейчас Лига чемпионов — просто не уровень «Спартака»?

— Прежде чем ответитьна все вопросы, хочу сказать: я горжусь своей командой и тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые привели к поражению в первом матче. Сегодня я ничего не могу предъявить команде: мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали всё ради победы. Я не могу ни на что жаловаться сегодня.

— Есть ли вам что предъявить игроку, который оставил команду в меньшинстве на 70 минут?

— Нет, потому что по ходу игры я не разглядел этого момента. Не знаю, что там было. Адриано всегда отдавался команде на 100 процентов, потому я не могу карать его.

— Чем была вызвана замена Фернандо, который, на мой взгляд, был лучшим на поле, на Самедова, которому было трудно обострить?

— Потому что мы хотели на последние минуты выпустить Мельгарехо вместо Комбарова и играть 3-4-2.

— Лига чемпионов была важна для «Спартака»…

— Она была важна для всех, и мы сделали всё.

— Не боитесь ли, что теперь сезон будет скомканным и последуют события...

— Почему он должен быть скомканным? Мы в Лиге Европы. Я не могу этого понять, почему?

— Не будет больших трансферов.

— Я доволен теми ребятами, которые есть сейчас. Хочу напомнить, что мы играли 70 минут в меньшинстве, и мы сыграли. И всё это помимо того, что думаете вы.

— Не кажется ли вам, в частности по сегодняшней игре, что Квинси потерял мотивацию для выступлений в России, особенно после вылета из Лиги чемпионов?

— Я порой не могу понять ваших вопросов. По какой причине ты задаёшь мне этот вопрос? Потому что он сегодня не забил? Думаю, Квинси показал мотивацию сегодня, когда догонял соперников и играл защитника. На эти нюансы я обращаю внимание. Не думаю, что он потерял мотивацию. Первые, кто сожалеет обо всем — игроки.

— Кажется, что команда атакует в основном через фланги. Это является проблемой?

— Это не проблема. В чемпионате России мы часто играем с командами, которые выстраиваются 5-4-1. Есть разные варианты, чтобы взломать такие оборонительные линии, нет одного способа. Мы изучаем соперника так, чтобы найти его слабые места. А сегодня играли в меньшинстве 70 минут.

— Что стало главным в вылете? Может, незабитый пенальти в Салониках? Или что?

— Ключевым моментом стали 15–20 минут в Салониках, когда мы потеряли позиции на поле, не прессинговали.

— В интернете болельщики уничтожают Комбарова и Глушакова. Вы могли бы сказать что-то в их защиту, потому что они слушают вас лучше, чем Бога, наверное?

— Не могу высказать никаких претензий в адрес Комбарова и Глушакова. Они выполнили свой долг и полностью отдались сегодня на поле.
Теги: Каррера Спартак Промес Адриано
Сегодня, 00:24
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(1)
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:31) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю Федун готов терпеть эту куйню , пару лет точно, многие за это время на пенсию уйдут, молодёжь подтянется, новый тренер, новые надежды )))
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:29) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Массимо, грацио блеать! Твои сценарии просеров никогда не надоедят.
PS: но сильно не расстраивайтесь, в ЧР дохрена клубов с бюджетом в пять раз меньшим, чем у вас, реваншируетесь.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:27) #
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online

Луческу младший - тренер. Каррера - физрук
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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