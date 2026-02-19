Матчи Скрыть

"Ахмат" объявил о трансфере полузащитника

Полузащитник "Нарта" перешел в "Ахмат" на правах аренды.
Фото: ФК "Ахмат"
Как сообщает пресс-служба "Ахмата", Ахмед Давлитгереев будет выступать за грозненский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее российский полузащитник выступал в составе черкесского "Нарта". Всего за клуб футболист провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

На данный момент "Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 18-ти матчах.

