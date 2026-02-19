Матчи Скрыть

Бубнов ответил, связан ли трансфер Баринова с возможным уходом Кисляка из ЦСКА

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о трансфере Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Александр Бубнов заявил, что трансфер Дмитрия Баринова не связан с возможным уходом Матвея Кисляка.

ЦСКА не было опытного классического опорного полузащитника, хорошо знающего российский футбол. Это было основной причиной приглашения Баринова.
Кисляк здесь не при чём", - написал Бубнов в своем Telegram-канале.

13 января 2026 года пресс-служба ЦСКА объявила о переходе Дмитрия Баринова из "Локомотива". Соглашение с опорным полузащитником рассчитано до конца июня 2029 года.

Матвей Кисляк является воспитанником московского клуба. В текущем сезоне за "армейцев" полузащитник провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

