Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги чемпионов от греческого ПАОК по итогам двух матчей 3-го квалификационного раунда турнира (2:3 и 0:0)."Я же говорил, что трансфер Адриано ничего хорошего команде не принесет. Вот он и не приносит. На мой взгляд, Каррера зря поставил его в стартовый состав.Тянул ли фол на удаление? Можно долго обсуждать этот момент, но по факту его удалили. Если бы ему было 20 лет - это один момент. Но он уже опытный игрок! На сегодняшний день выходка Луиса стоила Федуну 20 миллионов евро, полагающиеся за групповой этап турнира.Жалко, что так получилось. Все хотели, чтобы Спартак" прошел дальше", - сказал Селюк.