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Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги чемпионов от греческого ПАОК по итогам двух матчей 3-го квалификационного раунда турнира (2:3 и 0:0).

"Я же говорил, что трансфер Адриано ничего хорошего команде не принесет. Вот он и не приносит. На мой взгляд, Каррера зря поставил его в стартовый состав.

Тянул ли фол на удаление? Можно долго обсуждать этот момент, но по факту его удалили. Если бы ему было 20 лет - это один момент. Но он уже опытный игрок! На сегодняшний день выходка Луиса стоила Федуну 20 миллионов евро, полагающиеся за групповой этап турнира.

Жалко, что так получилось. Все хотели, чтобы Спартак" прошел дальше", - сказал Селюк.

Sport24
Теги: Федун Селюк Спартак ПАОК Луис Адриано
Сегодня, 00:41
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:47) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Жалко, что так получилось. Все хотели, чтобы Спартак" прошел дальше",

Вариков изначально было мало с учетом феноменальной физ. формы и супер поставленной игры от непревзойденного гения тренерского штаба.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:45) #
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online

Ох долго Селюк ждал бочины от Луиса, чтоб повесить себе орден. Дождался. Сегодня Селюк именинник
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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