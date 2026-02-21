Аленичев: в следующем сезоне "Спартаку" надо делать ставку на чемпионство

Российский специалист заявил, что "Спартаку" нужно создать конкуренцию "Краснодару" и "Зениту".
"Пройдет пять-шесть туров, и станет понятно, чего ждать от Карседо. Хотелось бы создать конкуренцию "Краснодару" и "Зениту", но в этом сезоне это вряд ли случится.
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Следующий матч подопечных Хуана Карлоса Карседо в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"