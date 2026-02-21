Матчи Скрыть

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Аленичев: в следующем сезоне "Спартаку" надо делать ставку на чемпионство

Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о выступлении команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что "Спартаку" нужно создать конкуренцию "Краснодару" и "Зениту".

"Пройдет пять-шесть туров, и станет понятно, чего ждать от Карседо. Хотелось бы создать конкуренцию "Краснодару" и "Зениту", но в этом сезоне это вряд ли случится.

А вот в следующем надо делать ставку на чемпионство", - сказал Аленичев "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Следующий матч подопечных Хуана Карлоса Карседо в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".

