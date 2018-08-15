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Андрей Бутенко: судья адекватно наказал Адриано

Член судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал удаление форварда "Спартака" Луиза Адриано за вторую желтую карточку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК.

"Арбитр поведения игрока не видел, у него это произошло за спиной, и предполагаю, что ему подсказал ассистент. Считаю, судья адекватно наказал бразильца. Что касается провокации в его отношении, то я не сомневаюсь, что бразильца в каких-то эпизодах провоцировали, и соперник добился своего, оказавшись умнее и профессиональнее", - цитирует Бутенко ТАСС.
Теги: Бутенко Спартак Адриано
Сегодня, 23:23
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