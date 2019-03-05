А можно в финал обоих? Лига чемпионов снова заставила рыдать всех

????? De Ligt's goal is Ajax's 150th in the #UCL*



?? *Group stage to final pic.twitter.com/ILK6kOol1W — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2019

Fernando Llorente won 13 out of his 17 aerial duels against Ajax, the most in a #UCL knockout game this season and second-most in any game in the 2018-19 competition.



He was only on the pitch for the second half. ? pic.twitter.com/mHB9MEgx8R — Squawka Football (@Squawka) May 8, 2019

Лукас Моура забил в этой Лиге и более важный мяч. Ещё за пять минут до конца матча с Барселоной Тоттенхэм не выходил из группы.



(И да, лучше всего о рандоме этой ЛЧ говорит тот факт, что один финалист вышел из группы на 85-й минуты 6-го тура, а другой едва не вылетел на 92-й) — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) May 8, 2019

Лига чемпионов



1/2 финала



Матч 1 - 1:0



"Аякс" – "Тоттенхэм" 2:3



Голы: Де Лигт, 5, Зиеш, 36 - Моура, 55, 59, 90+6.

В былые времена гостевая победа сделала бы «Аякс» явным фаворитом полуфинала, но в эру грандиозных камбэков о преимуществе в один мяч как о весомом и заикаться не стоило. Да и в три, конечно, тоже.Ожидать каких-либо изменений от тен Хага не стоило: настолько всё у «Аякса» хорошо. Ещё и оставшийся в запасе на лондонский матч Мазрауи после травмы восстановился. В гостях «Аякс» показал, что может здорово сыграть и от обороны, но сегодня было необходимо прежде всего играть в свой футбол, который и восхищал, и давал результат. Однако после разминки Нереса пришлось заменить на Дольберга, а значит изменить и привычную роль Тадича, и выпустить вперёд парня без победного игрового тонуса.«Тоттенхэм» в Лондоне заиграл сносно лишь после того, как Почеттино заменил из-за травмы Вертонгена, одновременно изменив схему с тремя центральными защитниками на более сложную для прессинга голландцев. «Шпоры» вынудили отойти соперника назад, но для создания моментов явно не хватало Сона, который сегодня вернулся в состав после дисквалификации. Вертонген тоже восстановился, «Тоттенхэм» выше в классические 4 защитника.Всё началось для «Аякса» слишком легко, чтобы быть правдой: де Лигт просто пришёл в штрафную и опять забил. Причём поначалу держал его Триппьер, а это более 10 см разницы в росте и 17 кг веса. Как Почеттино собирался сдержать Маттейса, понять решительно невозможно. Причём Триппьер продолжал работать над невыполнимой миссией и с помощью партнёров сумел уберечься от ещё одного гола.Не знаю, можно ли сравнивать «Тоттенхэм» первого тайма к невезучей командой Клоппа недельной давности, но никак «шпоры» на 0:2 к перерыву не наиграли. Они как могли выходили из-под прессинга хозяев через Роуза и Эриксена, а на чужой половине без труда находили бреши и создали 3-4 голевых момента. «Аякс» этим похвастаться не мог, зато счёт вдохновлял болельщиков на победные песни и предвкушение финала с «Ливерпулем».Не очень выразительную игру «Аякса» в атаке можно понять. Да, вчера «Ливерпуль» убрал «Барсу» без Фирмино и Салаха, но потеря Нереса на разминке привела к смене системы, которая приносила результат во всех лигочемпионских матчах. Тадич был задвинут на фланг: партнёры привыкли к тому, что Душан творит в роли «ложной девятки», но вместо него впереди мешался Дольберг. Хозяева провели крутую атаку на пространстве, забили красивый гол (как раз через Тадича на фланге), но по своим высочайшим меркам проводили не самый яркий матч.Нет, восхищаться камбэками этой Лиги чемпионов естественно и правильно, но постоянным зрителям чемпионата, в котором большинство игр идёт строго до гола, просто непонятно, что происходит с ведущими в счёте командами.Не сказать, что «Аякс» совсем не умеет играть от обороны. Наверное, все эти победные песни, улыбки, чувство полной уверенности в себе, ощущение, что у «Тоттенхэма» к концу сезона кончился бензин – всё это сыграло важнейшую роль.Но надо сказать и о тактической стороне вопроса, тем более она очевидна даже на эмоциях без пересмотра игры. Выход Льоренте напрашивался, но удивил своей эффективностью: де Лигт никак не мог добраться до испанца, который пристраивался к Блинду и без труда выигрывал плюс-минус все верховые мячи. Косячность в завершении никуда не делась, но для подготовки атак Фернандо сделал очень много. Хотя в теперь уже легендарной атаке и де Лигт ничего с баском поделать не смог.Тен Хаг отреагировал заменой Шоне на Велтмана и переводом в опорную зону Мазрауи – очевидно, датчанин не справлялся с задачей собирать подборы от испанской каланчи. Но произошло уже при счёте 2:2, когда Лассе с партнёрами допустили кинжальный выпад «шпор», а потом Шоне помешал своему вратарю забрать мяч. Ужасный вечер для опытного опорника.Замены помогли голландцам нормализовать ситуацию у своих ворот, а Зиеш, подзарядившийся после захода солнца, огрызнулся тремя опасными ударами. Хотя Сиссоко всё равно продолжал доминировать в середине поля. Противостояние могло качнуться в любую сторону, но в случае с тем же марокканцем маятник завис на этой микроскопической в масштабе футбольного поля штанге и качнулся обратно в сторону ворот «Аякса».«Аяксу» пришлось изменить себе. Небольшая расслабленность – и два в твоих воротах. Тут же включается фактор боязни, команде очень трудно не поплыть. Тем не менее, в отличие от «Барселоны» вчера, за старые заслуги хотелось увидеть «Аякс» в финале. И «Тоттенхэм» одновременно очаровывал своим характером, напором, взявшимся вообще непонятно откуда. К матчу с «Аяксом» «Тоттенхэм» подходил выхолощенным, с одной победой в семи матчах – будто копили силы для этого перфоманса.«Аякс» жаль. Но разве не жаль было Вертонгена, который дважды с линии вратарской не смог забить? Разве не жаль было бы «Тоттенхэм», сделавший такое усилие над собой, если бы он так и добился результата?Пиар-машина Неймара запустилась задолго до его переезда в Европу, но эксперты бразильского футбола советовали присмотреться и к ещё одному пареньку. Лукас Моура за ещё солидные по тогдашним временам 40 миллионов переехал в «ПСЖ» и сел там на скамейку. С переездом в «Тоттенхэм» ничего кардинально не поменялось, да ещё и настигли травмы. Лукас должен был стать мировой звездой и потратил 6 лет, чтобы исполнить предназначение хотя бы на один вечер. А ведь вы вряд ли знаете и вряд ли догадаетесь, что он правша, ведь сегодня все три положил с левой.«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» добрались до финала непостижимым образом, который мало походит на события реальной жизни, поэтому с суждениями о доминировании Англии в клубном футболе можно повременить ещё на сезон, но пока всё идёт к тому, что нас ждут два английских финала еврокубков. Если этот удивительный вирус не перекинется на Лигу Европы.Но разговор об английском финале – слишком сухой итог для таких полуфиналов, в которых встречались не лиги, не страны, а удивительные и восхитительные люди, коллективы, готовые отдать всё ради друг друга и победы, которые не сдаются в безнадёжных ситуациях, а берут и переламывают их. Видеть такое своими глазами – наивысшее счастье. Но писать о таком гораздо тяжелее, ведь непременно осознаёшь, насколько ты ниже всего этого, что ты просто недостоин писать о таком футболе. Как сказал комментатор Денис Казанский: «Не знаю, чем мы заслужили всё это». Мы – не знаю, а вот парни Почеттино и Клоппа точно заслужили вознаграждения за свой труд и искусство одновременно.: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек (Магальян, 90), Шене (Велтман, 60), Ф. де Йонг, Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).: Льорис, Триппьер (Ламела, 81), Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Ваньяма (Льоренте, 46), Сиссоко, Моура, Сон.: Сиссоко, 16, Дольберг, 50, Роуз, 76, Зиеш, 77, Онана, 90+5.