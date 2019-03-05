Ян Вертонген получил новую травму, но, скорее всего, сыграет в финале ЛЧ

Защитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Ян Вертонген был замечен в защитном ботинке, когда садился в автобус команды после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом" (3:2), но у игрока нет серьёзной травмы, сообщает Sky Sports.В первой встрече с "Аяксом" (0:1) Вертонген повредил нос в столкновении, после чего почувствовал недомогание. У защитника было подозрение на сотрясение мозга, но в итоге он полностью отыграл ответный матч.Ожидается, что новое повреждение не помешает Яну принять участие в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".