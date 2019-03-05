Кафельников о девушке, выбежавшей на поле в финале ЛЧ: она чертовски хорошо смотрелась на поле

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал появление девушки в купальнике во время финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"."Все-таки она чертовски хорошо (по-моему субъективному мнению) смотрелась вчера на поле, даже эти 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок (есть, правда, исключения), но она впечатлила", — написал Кафельников в твиттере.