Кафельников о девушке, выбежавшей на поле в финале ЛЧ: она чертовски хорошо смотрелась на поле

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал появление девушки в купальнике во время финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

"Все-таки она чертовски хорошо (по-моему субъективному мнению) смотрелась вчера на поле, даже эти 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок (есть, правда, исключения), но она впечатлила", — написал Кафельников в твиттере.

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Did I distract #8 a little too much?

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Теги: Кафельников Ливерпуль Тоттенхэм
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