Тер Штеген не дал победить «Боруссии», «Наполи» разобрал «Ливерпуль». Но «Ред Булл» было смотреть интереснее

Больше не улыбаемся
Главная сенсация первого игрового дня Лиги чемпионов состоялась не после игры российской команды, а во время её. «Славия» встречалась с «Интером» Антонио Конте – и едва не обыграла соперника из Серии А.
Чешская команда попала в смертельную группу с «Барселоной», «Боруссией» и «Интером». Вы наверняка помните реакцию делегации клуба, для которого всё совпало настолько ужасно, насколько это вообще возможно.
That feeling when you get Barcelona, Dortmund & Inter in the #UCLdraw!@slaviaofficial ? pic.twitter.com/O8j1ABg0u5— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2019
Но после первого тура можно с уверенностью сказать, что команда Индржиха Трпишовски ещё повоюет.
Вратарю Ондржею Коларжу пришлось постараться в первом тайме. «Славия» не пропустила, хотя несколько раз была к этому близка. Зато после перерыва гости прибавили так, что сумели перехватить инициативу в матче против откровенного фаворита. В середине второго тайма чехи повели, но их не хватило на последние десять минут. «Интер» прибавил и сравнял.
Несмотря на эту ничью, «Славия» всё равно вряд ли сможет зацепиться даже за третье место – команда, по большому счёту, играет ради интереса и престижа. А вот для Конте эта потеря может стоить очень дорого – подобная ошибка в группе такой сложности наверняка в итоге скажется.
Кстати, Алекс Крал мог принять участие в этой зарубе. Но он предпочёл бодаться с «Уралом»...
«Боруссия» и «Барселона» голов не забили
Самое интересное, что происходило во второй по статусности игре вечера, - перфоманс немецких фанатов. В Дортмунде, конечно, делали и покруче, - но это было очень красиво.
Моментов в матче было достаточно, чтобы не считать игру унылой, но игроки обеих команд настолько плохо ими распоряжались, что уже на старте второго тайма сложно было прогнать сонливость. Особенно отличился Ройс – он не только не забил пенальти, заработанный Санчо, но играл удивительно косно на протяжении всей встречи.
Гризманн, для которого это был дебют в Лиге чемпионов за «Барселону», вовсе пытался выводить не на те ворота: ещё в начале игры он выдал роскошную передачу на Алькасера, но тот (как и все в этой встрече) пусть мяч мимо створа.
Главный герой вечера, безусловно, Тер Штеген. Если бы не он, «Барселона» первую игру этой страшной группы наверняка бы проиграла (у «Боруссии» было серьёзное преимущество). А так - в самой сложной группе пока равенство.
Победитель прошлой Лиги чемпионов начал с поражения в Наполи
Здесь были забитые голы, но особо зрелищной игру назвать всё равно трудно. Во многом из-за рваного темпа – игроки фолили и спорили столько, что зевоту в прямом эфире не всегда мог сдержать даже многоопытный комментатор Денис Казанский.
Правда, отдельные моменты получились на славу. Например, роскошный сейв Адриана.
ADRIAN WITH AN UNBELIEVABLE SAVE FOR LIVERPOOL ?— Football HQ (@FootbaII_HQ) September 17, 2019
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«Ливерпулю» не хватало скорости и хитрости. Салах и Мане, словно подцепили синдром Погребняка, делали всё максимально прямолинейно и скучно. А вот у «Наполи» хитрости было хоть отбавляй: заработавший пенальти на Робертсоне Кальехон органично начал заваливаться ещё до контакта. И куда смотрит VAR?
Отыграться у «Ливерпуля» не получалось и так, а тут ещё и привёз лучший защитник Лиги чемпионов прошлого сезона. Ван Дейк подставил тащившего до этого Адриана и больше вопросов по исходу игры ставить не было смысла.
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Самой результативной игрой оказалась встреча между двумя не самыми любопытными для массового зрителями командами – австрийским «Ред Буллом» и «Генком». На двоих команды настрогали 8 мячей – команда из «Зальцбурга» крупно победила и опередила «Наполи» в таблице по дополнительным показателям. Хотя, конечно, это пока не имеет никакого значения.
«Аякс» всухую разгромил французский «Лилль», а наш старый знакомый Промес оформил победный мяч. Правда, у них в Голландии такое дело – лучше не отличаться, а то можно поймать по лицу от слишком радостных партнёров.
Леща в честь гола. ???— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) September 17, 2019
ЛЧ, спасибо, что вернулась!? pic.twitter.com/r8YKOhCQVe
А Лэмпард продлил тенденцию – проиграл первую встречу и в этом турнире. «Челси» при своих болельщиках минимально уступил «Валенсии» Черышева. Денис провёл на поле целый матч, но результативными действиями отличиться не сумел.
Фото: Alex Caparros/Getty Images