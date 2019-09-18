Петер Бос? Сёмин – босс! «Локомотив» – лидер группы!

Понятно, что это вряд ли дольше, чем на две недели, но «Локомотив» показал, что в звёздной компании он не пассажир, а тоже способен тянуть и тащить.

Фото: uefa.com

Вот так «Локо» вышел вперед. Крыховяк забил первый гол москвичей в группе



Тем временем уже 1:1:https://t.co/bYwec8xjqf#БайерЛоко pic.twitter.com/CzM4prnvlj — Матч ТВ (@MatchTV) September 18, 2019

Лига чемпионов



1 тур



"Байер" - "Локомотив" - 1:2



Голы: Крыховяк, 16, Хёведес, 25 (автогол), Баринов, 37

«Зенит» не наигрывал схему с тремя центральными оборонцами до матча с «Лионом», да и новичок Осорио приехал в команду недавно, но Семак предсказуемо выбрал эту схему. Того же ожидали и от Сёмина, только ситуация дополнительно усугубилась травмами Миранчуков, что не позволило даже задуматься об игре в привычные 4 защитника. Однако Мурило был отправлен в среднюю линию: «Локомотив» вышел встречать соперника в 4-5-1.По первым минутам казалось, что «Локомотив» сыграет трусливо, пропустит парочку и ничего не предложит в ответ, но команда Сёмина принялась делать наши ожидания проблемами. Всегда бы такие проблемы!«Байер» вообще не понимал, как пройти эти стройные, без каких-либо зазоров и провисаний две линии обороны. Да, разок в штрафную ворвался Фоланд, но это пошло только на пользу «Локомотиву», который до перерыва перекрыл весь центр.Крыховяк и Жоау Мариу за счёт своего умения работать с мячом сразу показали партнёрам, что прессинг «Байера» можно проходить и через короткий пас, и даже через возню с мячом. Трусливость переросла в солидность, а беспомощность хозяев была очевидна и по тишине на трибунах.Ну нет, «Локомотив» не уничтожал соперника прессингом, скорее сами немцы уничтожали себя своим тухлым сонливом настроением. Ну вот как в здравом состоянии Та мог отдать передачу прямо на Смолова, не будучи атакуемым, в районе центрального круга? И такие ошибки носили постоянный характер – Баринов с Крыховяком ещё прощали.Но в других моментах эта несладкая для соперников парочка не была столь великодушна. Кстати, хорошо, что Крыховяк так резко рванул на мяч: кажется, Смолов всё-таки не сообразил, что находится в офсайде, и готов был подхватить, но не стал сбивать партнёра. Зато на Храдецки Фёдор побежал абсолютно правильно и помог ему привезти гол.Таким образом, оба гола «Локомотив» забил с помощью прессинга – передового приёма топ-клубов, который в России приживается очень тяжело. Но «Локомотив» внезапно оказался готов играть по европейским правилам.Владислав отыграл первый тайм мощнейшим образом: Бош даже заменил в перерыве своего левого вингера. Владислав блестяще читал игру, перехватывая мячи, но ещё удивительнее было увидеть три точнейших и удобных передачи на Смолова через всё поле.Для команды, владевшей мячом 26% времени, Фёдора снабжали мячами шикарно. Если бы он раньше расставался с мячом, «Локомотив» мог создать ещё больше шансов, хотя и так умудрился вдвое превзойти соперника по ударам за 47 минут.Что до коллег Игнатьева с левого фланга, то они тоже справлялись здорово. Дико обидно, что одна-единственная недоработка Мариу и партнёров сразу закончилась голом, на который «Байер» и в помине не наиграл. Пока все устремились к лицевой, Арангис приостановился и дал Хёведесу повод посмеяться над собой. Правда, кроме Бенедикта, никому смешно не было.При всей организованности и внимательности «Локомотива» в обороне, проблем наши избежать не могли. Гол пропустили, когда беды ничто не предвещало. Ещё один могли после того, как нейтрализовали атаку по флангу Рыбуса, но упустили соперника на угловом.После перерыва «Байер» попробовал завестись и сразу провёл размашистую атаку с ударом Хаверца с линии штрафной. Пронесло, но пришло чёткое понимание: со спокойствием придётся попрощаться, наступает время терпения. Задачей было максимально оттянуть момент, когда в аргументах «Локомотива» останутся только морально-волевые и везение. За 20 минут второго тайма «Байер» двукратно превзошёл себя из первой половины по ударам.При всём преимуществе «Байера» по владению даже к 70-й минуте «Локомотив» по возможности прессинговал соперника на чужой половине. Но если в первом тайме и сил на это было больше, и хозяева выглядели апатично, то теперь вместо провокации ошибок наши навлекали опасные атаки на свои ворота.Прессинг разбивался, немцы получали пространство и, к счастью, только лишь грузили в штрафную. Это они делали и когда «Локо» оборонялся у штрафной всей командой – Чорлука щёлкал эти передачи как на тренировке. Тем не менее, их количество настораживало, а перевод налево Жемалетдинова не помогал.Освежить пахавшую в обороне весь матч команду Сёмину было особо некем: Живоглядов не играл на таком уровне никогда, а Коломейцев в принципе играл в предыдущий раз очень давно. Хотя Эдер мог выйти пободаться и придержать мяч впереди вместо Смолова, который без сил всё пускался в безнадёжный дриблинг. Идову вышел на поле уже после окончания даже добавленных минут, до которых «Локомотив», прижавшись, но не сломившись, дотянул с победным счётом.За это нужно сказать спасибо Гильерме, ну а за то, что от него сэйв понадобился всего однажды – абсолютно всем присутствовавшим на поле и тренерскому штабу. Несмотря на потери и кадровый дефицит, всё решила блестящая подготовка к матчу, характер и мастерство футболистов.И в плане класса это не лучшая версия «Локомотива», но вместо того, чтобы сокрушаться убийственному жребию и потере лидеров, мужики сыграли как настоящая команда – просто посмотрите, насколько быстро в неё вписался проблемный Жоау Мариу. Сегодня никто не имел права выпадать, и все выдали свой максимум. Оказывается, он лежит повыше беспросветного четвёртого места. Наш футбол умеет приятно удивлять. Жаль только, что радует он только тогда, когда в него никто не верит.Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бэйли (Аларио, 46), Баумгартлингер (Амири, 71), Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Беллараби.Гилерме, Хёведес, Мурило, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Рыбусь, Баринов, Жемалетдинов, Жоау Мариу (Идову, 90+3), Смолов.Баринов, 55, Арангис, 76