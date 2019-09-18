Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от победы над "Байером" (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Молодцы! Все говорили, какая у "Локомотива" сложная группа и она действительно сложная. Эта победа — серьезная заявка на еврокубковую весну, как минимум, на плей-офф Лиги Европы. По игре "Локомотив" в порядке, выбрали правильную тактику. "Байер" сегодня точно даже на ничью не наиграл, потому что "Локомотив" сыграл хороший матч.
Дальше нужно готовиться к каждому следующему матчу, быть тактически гибкими. Сегодня играли против серьезного соперника на выезде, но Юрий Палыч, несмотря на кадровые проблемы, нашел нужное решение и по составу, и по тактике, благодаря чему переиграл соперника!" — цитирует Нигматуллина Sport24.ru.
Руслан Нигматуллин: победа над "Байером" - серьезная заявка "Локомотива" на еврокубковую весну
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