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Предраг Миятович: не считаю, что Зидан способен решить проблемы "Реала"

Бывший нападающий и директор "Реала" Предраг Миятович прокомментировал выездное поражение мадридского клуба от "ПСЖ" (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я не ожидал увидеть такую игру. Особенно против "ПСЖ", у которого многие звезды не принимали участие в матче. До начала игры я был полон уверенности и надеялся, что "Реал" произведет наилучшее впечатление в турнире, в котором они творили историю в последние годы. Но этому не суждено было случиться… "ПСЖ" был лучше во всех отношениях. "Реал", можно сказать, отсутствовал на поле. Это очень беспокоит. Этот сезон уже похож на прошлый.

Когда команда позволяет вам играть так, как "Реал" позволял "ПСЖ" вчера, это позволяет каждому игроку в составе соперника выглядеть блестяще. "Реалу" надо во многом прибавлять, и делать это нужно уже сейчас, пока еще есть время. Все это беспокоит, потому что в воскресенье их ждет выезд в Севилью. Дело в том, что я не считаю, что Зидан способен найти решения, которые улучшат команду", — цитирует Миятовича AS.

Sport24.ru


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Теги: Миятович Реал ПСЖ
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