"Возьмите Спаллетти и отдыхайте в этой жизни. Это самый лучший вариант для "Спартака". Я бы сейчас предложил Спаллетти, ну ладно, пять миллионов, но чтобы он четко пришел и работал. Зато он приведет команду к чемпионству. С такой командой, я уверен, Спаллетти сделает "Спартак" чемпионом", — сказал Быстров в эфире программы "О, Родной Футбол".
Московский "Спартак" продлил соглашение с Деяном Станковичем летом 2025 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27. После четырех туров текущего сезона красно-белые набрали четыре очка и на данный момент находятся на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
"Он приведет команду к чемпионству". Быстров назвал имя тренера, который нужен "Спартаку"
Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что итальянский специалист Лучано Спаллетти сможет сделать "Спартак" чемпионом, если возглавит команду.
Фото: ФК "Зенит"