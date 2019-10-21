Гвардиола: одно удовольствие - наблюдать за игрой "Аталанты"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты"."Все то, что я говорил о Сарри, могу сказать и о Гасперини. Мне посчастливилось с ним познакомиться. Просто невероятно, что "Аталанта" проделала в прошлом сезоне и делает в этом. Одно удовольствие — наблюдать за их игрой. Они играют смело, с уважением к болельщикам. У них необычный стиль, они любят рисковать.В этом матче встретятся две очень храбрые команды, которые постараются навязать свою игру друг другу. Нам придется подстраиваться под их игру, а им — под нашу. Надеюсь, что это будет открытый матч, обе команды забьют и пропустят", - цитирует Гвардиолу football-italia.