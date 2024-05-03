"Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать соответствующий тренер. Статус персонажа главного тренера должен соответствовать месту клуба в истории своей страны. При всем уважении к Слишковичу, он не того масштаба фигура, чтобы работать вдолгую с такой командой, как "Спартак". Тренироваться нужно на кошках", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, что 14-го апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака". Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля. Под его руководством команда одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти матчах во всех турнирах. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Московский клуб сыграет с калининградской "Балтикой" в финале Пути регионов Кубка России.
Черданцев - о Слишковиче: он не того масштаба фигура, чтобы работать со "Спартаком", тренироваться нужно на кошках
Фото: ФК "Спартак"