"Главный вывод по этой встрече: Юрий Семин научил "Локомотив" достойно играть с большими европейскими командами. Примерно полтора года назад "Атлетико" в пух и прах разнес железнодорожников в плей-офф Лиги Европы, причем в Мадриде они всей командой оборонялись, а дома понеслись вперед. Все равно разгром в обоих случаях. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Локомотив" также не набрал очки в споре с грандами, но выглядел на их фоне гораздо достойнее, а в Турине и вовсе заставил серьезно понервничать явного фаворита.
Если до перерыва Роналду и Куардадо на флангах встречали по два игрока, то со временем плотности становилось все меньше, оголялись и периодически вскрывались зоны, особенно справа. Тем не менее с точки зрения построения оборонительной игры "Локомотив" выглядел очень хорошо, почти как былые автобусы Моуринью. Правда, команды Жозе также превосходили железнодорожников в классе. И все же "Ювентус" при большом количестве подходов и потенциальных угроз создал всего несколько по-настоящему опасных моментов, реализовав два из них. Не исполни Дибала столь замечательный удар на 77-й минуте, возможно, "Локомотив" и дотерпел бы. Во всяком случае до ничьей.
В этом смысле "Локомотиву" не хватило немного везения. В трудной кадровой ситуации в гостевом противостоянии с таким соперником команда Семина билась и имела шансы на очки. Однако, когда вжимаешься всеми силами в штрафную, гол в твои ворота рано или поздно придет", — цитирует Бубнова Sportbox.
После этой победы "Ювентус" делит первое место в группе D с "Атлетико" — у обеих команд по 7 очков. "Локомотив" занимает третью позицию (3 очка), "Байер" — четвертый (0).
Бубнов: "Локомотив" в матче с "Ювентусом" выглядел как былые автобусы Моуринью
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение "Локомотива" от "Ювентуса" (1:2) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Бубнов отметил, что железнодорожники очень грамотно выстроили оборону, как в свое время делал в некоторых командах португальский специалист Жозе Моуринью.
Фото: Sportbox
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