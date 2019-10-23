Бубнов: "Локомотив" в матче с "Ювентусом" выглядел как былые автобусы Моуринью

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение "Локомотива" от "Ювентуса" (1:2) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Бубнов отметил, что железнодорожники очень грамотно выстроили оборону, как в свое время делал в некоторых командах португальский специалист Жозе Моуринью.

Фото: Sportbox