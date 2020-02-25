Венгер: необходимо отменить правило гостевого гола в плей-офф еврокубков

Футбольный эксперт Арсен Венгер высказался против правила гола в гостях в двухматчевых еврокубковых противостояниях.

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"Вы играете дома с мыслью о том, что каждый пропущенный гол наполовину приближает к вылету. Иногда мне кажется, что правило выездного гола становится большой помехой для команды, проводящей первый матч дома. Приходится атаковать с оглядкой на оборону.



Я уже давно выступаю за отмену этого правила. По крайней мере, в плей-офф, потому что вес выездного гола в современном футболе слишком велик. Правило выездного гола уже не оправдано. Его ввели во времена, когда еще не везде было телевидение, а поля были плохими", — заявил Венгер в эфире beIN Sports.



Ранее французский специалист, являющийся руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, выдвинул идею изменения правила определения офсайда, предложив не засчитывать положение "вне игры" если какая-то часть тела игрока, которой можно забить гол, находится на одной линии с защитником.



Во вчерашних первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи на своём поле сыграл вничью с "Барселоной" - 1:1, а лондонский "Челси" на своём поле разгромно уступил мюнхенской "Баварии" - 0:3.