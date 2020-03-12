Спортивный директор дортмундской “Боруссии” назвал Неймара актёром

В ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов произошел конфликт между Неймаром и Джаном, после которого судья показал игроку шмелей красную карточку.



В ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов произошел конфликт между Неймаром и Джаном, после которого судья показал игроку шмелей красную карточку.



Полузащитник немецкой команды нарушил правила на бразильце, после чего возникла потасовка, в результате которой Джан толкнул Неймара, и тот оказался на газоне.



"Я думаю, что это слишком жёсткое наказание. Эмре дал отпор, но мы все знаем, что Неймар – хороший актёр, и он показал это в прошедшем матче", – приводит слова спортивного директора "Боруссии" Цорка Sky Sport Deutschland.



В этом матче футболисты "ПСЖ" одержали победу со счётом 2:0. Этот результат позволил клубу пройти в 1/4 финала турнира, несмотря на поражение (2:1) в первой игре.