Матч "Аталанты" и" Валенсии" в Лиге чемпионов называют главным источником вспышки коронавируса в Италии

Руководитель отделения пульмунологии в больнице имени Папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко назвал источник распространения коронавируса в Италии.



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- 19 февраля 40 тыс. жителей Бергамо отправились в Милан, чтобы посмотреть матч "Аталанта" — "Валенсия" на стадионе "Сан-Сиро". Они ехали на автобусах, машинах, поездах, и стали настоящей биологической бомбой, к сожалению, - цитирует врача OK Diario.



С ним согласен иммунолог Франческо Ле Фош, считающий, что тысячи людей, которые находятся в близости друг от друга и проявляют эмоции, могли распространить коронавирус в стране.



Напомним, матч "Аталанта" - "Валенсия" закончился победой хозяев 4:1.