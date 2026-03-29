Первая лига

Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

Пименов назвал главную звезду сборной России

Руслан Пименов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче против Никарагуа.
Бывший футболист отметил, что для национальной команды важен не соперник, а результат и общий фон вокруг коллектива.

- Не так важно, с кем играет сборная России. Главное, чтобы национальная команда побеждала в каждом матче. Важен позитивный фон вокруг сборной. Что касается главной звезды национальной команды, то это Матвей Сафонов, - передаёт слова Пименова "РБ Спорт".

Встреча с Никарагуа завершилась со счётом 3:1. Следующий матч команда проведёт 31 марта в Санкт-Петербурге против сборной Мали.

Отметим, что с 2022 года сборная России участвует только в товарищеских играх из-за отстранения от международных турниров.

