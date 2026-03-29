Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

"Вест Хэм" интересуется нападающим "Спартака" - источник

"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему "Спартака" Манфреду Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", лондонский клуб рассматривает возможность его подписания в летнее трансферное окно. Потенциальная сделка оценивается в 15–17 миллионов евро.

При этом возможный переход осложняется ограничениями в Великобритании на сделки с российскими клубами.

В текущем розыгрыше чемпионата России Угальде принял участие в 21 матче, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

