"В этом сезоне "Краснодар" подходит к Лиге чемпионов в оптимальном составе, без тяжелых травм у лидеров, которые были в прошлом году. Матч с "Химками", хоть и не имеет принципиального значения из-за слабости соперника, дал "Краснодару" определенный заряд уверенности, который должен ему помочь в предстоящей игре с ПАОКом. Она будет иметь для клуба историческое значение", - сказал Бышовец.
В матче 8-го тура РПЛ "Краснодар" на своем поле разгромил "Химки" со счетом 7:2. "Быки" занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Поединок "Краснодар" - ПАОК состоится 22 сентября. Начало - в 22:00 мск. Ответная игра пройдет в Греции 30 сентября.
В прошлом раунде Лиги чемпионов ПАОК прошел "Бенфику", победив португальцев со счетом 2:1.
Источник: Известия
Бышовец: игра с ПАОКом будет иметь для "Краснодара" историческое значение
Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от матча отбора Лиги чемпионов "Краснодар" - ПАОК.
Фото: nevasport
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