Встреча завершилась минимальным поражением "Зенита" со счетом 1:2.
"Не надо посыпать голову пеплом, нужно готовиться к следующим матчам. Команда играла мощно, разнообразно, используя разные атакующие приемы, могли забить, но "Брюгге" в конце игры воспользовался ошибкой. Вместо заслуженной ничьей у нас поражение, и теперь сложнее будет сражаться за выход из группы и даже за выход в Лигу Европы", - сказал Медведев.
В следующем туре Лиги чемпионов "Зенит" сыграет с "Боруссией". Встреча состоится в Дортмунде 28 октября. Начало - в 22:00 мск.
В ближайшем поединке РПЛ "Зенит" на своем поле примет "Рубин". Матч состоится 24 октября и начнется в 16:30 мск.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Зенита": команда играла мощно, не надо посыпать голову пеплом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал матч первого тура Лиги чемпионов с "Брюгге".
Фото: ФК "Зенит"
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