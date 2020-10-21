Веденеев: "Брюгге" был сильнее "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев на старте группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
Накануне вечером "Зенит" в матче первого тура турнира уступил "Брюгге" со счётом 1:2. Решающий мяч хозяева пропустили уже в компнсированное время.

Несмотря на то, что "Зенит" создал больше опасных моментов, чем соперник, Веденеев отказался назвать поражение команды случайным.

"Зенит" не разочаровал, команда приблизительно всегда так играет в чемпионате России. Соперник был сильнее. В каких-то эпизодах не удалось сыграть чётко. Моменты-то были созданы, но просто не могли попасть в ворота", - цитирует Веденеева News.ru.

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Теги: Брюгге Зенит Веденеев
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