Накануне вечером "Зенит" в матче первого тура турнира уступил "Брюгге" со счётом 1:2. Решающий мяч хозяева пропустили уже в компнсированное время.
Несмотря на то, что "Зенит" создал больше опасных моментов, чем соперник, Веденеев отказался назвать поражение команды случайным.
"Зенит" не разочаровал, команда приблизительно всегда так играет в чемпионате России. Соперник был сильнее. В каких-то эпизодах не удалось сыграть чётко. Моменты-то были созданы, но просто не могли попасть в ворота", - цитирует Веденеева News.ru.
Веденеев: "Брюгге" был сильнее "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев на старте группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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