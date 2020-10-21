- В моменте с голом Зе Луиш грамотно увел защитника, отмечу его действия. Мне показалось, что вратарь сам себе закинул мяч в ворота. Подача была хорошей, я оказался один на дальней штанге. Первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол - это мечта, - передает слова Лисаковича пресс-служба "Локомотива".
В первом туре групповой стадии Лиги чемпионов "Локо" на выезде сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" (2:2). Счет открыл Эдер на 19 минуте, но перед самым перерывом хозяева сравняли счет, а на 50 минуте вышли вперед. Виталий Лисакович вышел на поле вместо Антона Миранчука в середине второго тайма и на 75 минуте сравнял счет, замкнув головой подачу Живоглядова на дальнюю штангу.
Форвард "Локо" Лисакович: гол в первом же матче в Лиге чемпионов - мечта
Нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович прокомментировал свой первый гол в Лиге чемпионов, забитый им в матче "Зальцбург" - "Локомотив" (2:2) вскоре после выхода на замену.
Фото: Getty Images
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