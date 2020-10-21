На звание лучшего игрока недели в ЛЧ претендуют Анхелиньо, Коман, Мората и Тете

Кто был лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов? ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020
?? Мората
?? Коман
?? Тете
?? Анхелиньо#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В их число попали защитник "Лейпцига" Анхелиньо, хавбек "Баварии" Кингсли Коман, форвард "Ювентуса" Альваро Мората и полузащитник "Шахтера" Тете.
Анхелиньо на этой неделе сделал победный дубль в матче "Лейпцига" с турецким "Башакшехиром", Коман и Мората также забили по два мяча в ворота "Атлетико" и киевского "Динамо" соответственно, Тете в гостевом матче "Шахтера" с мадридским "Реалом" забил гол и отдал два результативных паса, благодаря чему его клуб выиграл со счетом 3:2.