- Что касается результата и перспектив наших команд в Лиге чемпионов, то с оптимизмом их нельзя расценивать. Для того же "Зенита" очень сложная ситуация. Матч в Дортмунде для него будет решающим в плане результата. Перспективы "Локомотива" и "Краснодара" тоже малорадужные, но шансы и возможности есть для того, чтобы еще побороться, - передает слова Бышовца ТАСС.
В стартовом туре Лиги чемпионов на счету трех российских клубов две ничьих и одно поражение. "Зенит" уступил на своем поле "Брюгге" 1:2, "Краснодар" добыл гостевую ничью 1:1 в матче с французским "Ренном", "Локомотив" также в гостях разошелся миром 2:2 с австрийским "Зальцбургом". В следующем туре сине-бело-голубые сыграют в гостях с дортмундской "Боруссией", "быки" сыграют дома с лондонским "Челси", а "Локо" примет на своем поле мюнхенскую "Баварию".
Бышовец: результаты и перспективы наших команд в Лиге чемпионов нельзя расценивать с оптимизмом
Бывший главный тренер "Зенита", "Локомотива" и сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов.
Фото: УЕФА
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