Перед встречей второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Д - "Зенит" главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак поделился планами на предстоящий матч.
- Как собираемся сдерживать Холланда? Несмотря на то, что Холланд - звезда европейского, а то и мирового масштаба, не он один несет угрозу. Зависит не столько как индивидуально, сколько как командно мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии "Боруссии". Посмотрим завтра, кто и как будет играть. Те, кто прилетел, все готовы, рвутся в бой, - передает слова Семака официальный сайт "Зенита".
Дортмундская "Боруссия" и петербургский "Зенит" проиграли свои стартовые матчи в Лиге чемпионов: сине-бело-голубые уступили дома бельгийскому "Брюгге" 1:2, в то время как черно-желтые потерпели выездное поражение во встрече с "Лацио" 1:3. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" набрал по итогам группового турнира 7 очков, но остался на четвертой строчке и не смог выйти даже в 1/16 финала Лиги Европы.
Семак: угрозу в "Боруссии" несет не один Холланд
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тактических планах на матч второго тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
Фото: ФК "Зенит"
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