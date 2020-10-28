Семак: ребята молодцы, отдали все силы в матче с "Боруссией"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал понять, что считает случайностью серию из трёх поражений команды.
Фото: ФК "Зенит"
Питерцы в течение недели проиграли "Брюгге", "Рубину" и "Боруссии" Дортмунд. В Лиге чемпионов "Зенит" занимает последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" уступил "Боруссии" со счётом 0:2.

"И победы, и поражения — это часть работы. Что касается сегодняшнего матча, можно было выиграть, но сложно. Если говорить об играх с "Брюгге" и "Рубином" — ну, бывает такое. Мы играли лучше, но не всегда победы приходят тогда, когда ждёшь их... Но те, кто выходит, стараются и показывает всё, на что способны. Ребята молодцы. Отдали сегодня все силы", - цитирует Семака "Чемпионат".

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Теги: Семак Зенит Боруссия Дортмунд
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