"Что ещё комментировать, счёт 0:4 с "Краснодаром" говорит сам за себя. У динамовцев были грубейшие ошибки в обороне, как у защитников, так и у вратаря. Очень жаль, что "Динамо" стартовало не так, как многие хотели бы. Не могу сказать, что команда физически готова: некоторые футболисты выпадают, а также нет наигранных связей. У Карпина работы — непочатый край. Ситуация не аховая, но её нужно стабилизировать", — сказал Колыванов в беседе в интервью "Чемпионату".
Валерий Карпин возглавил московское “Динамо” этим летом. Российский специалист подписал контракт с клубом на три года. Также он продолжает работу в сборной России.
В среду бело-голубые проиграли "Краснодару" (0:4) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Дублем в составе быков отметился Казбек Мукаилов. Ещё голы забили Гильермо Сантос и Эдуард Сперцян. Команда Валерия Карпина занимает третье место в группе B Кубка России, набрав три очка.
После четырёх стартовых туров чемпионата России бело-голубые набрали пять очков и на данный момент располагаются на девятой строчке турнирной таблицы. "Динамо" сыграло вничью с "Балтикой" (1:1), обыграла "Ростов" (1:0), уступила "Краснодару" (0:1), а также сыграла вничью с "Сочи" (1:1).
Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт дома против ЦСКА. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.
Колыванов не считает, что "Динамо" не готово физически
Российский тренер Игорь Колыванов рассказал о проблемах в игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва