"Закончим группу и потом поговорим. Сорри", - сказал Кикнадзе.
В матче третьего тура "Локомотив" на своем поле сыграл с "Атлетико" вничью 1:1.
"Железнодорожники" занимают третье место в группе А, набрав два очка.
Источник: "Чемпионат"
Кикнадзе отказался обсуждать игру "Локомотива" в Лиге чемпионов
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе не захотел комментировать результаты команды в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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