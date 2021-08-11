Болельщики "Бенфики" - об игре "Спартака": неудивительно, что с таким "дирижером" у них не получается попадать в ноты

Предлагаем ознакомиться с некоторыми из комментариев:
Tiago Fella:
- Руй Витория в Москву теперь может даже не лететь.
Kyoto:
- "Спартак" произвел впечатление какой-то уличной музыкальной банды.
Zimmerman:
- С таким "дирижером" неудивительно, что у них совсем не получается попадать в ноты.
Redurtle:
- Да парни из "Спартака" почти даже и не бегали. Можете говорить что-угодно, но я уверен: у них в команде есть какие-то внутренние проблемы.
Zizou:
- Они очень похожи на "Бенфику" в последний месяц под руководством Руя Витории.
Karel Alinho:
- По-настоящему дряблый соперник. С ПСВ настолько вольготно мы чувствовать себя не сможем.
Вчера "Спартак" провёл вторую встречу двухматчевого противостояния с "Бенфикой". Игра проходила в Лиссабоне и завершилась для красно-белых неудовлетворительно.
"Спартак" вновь пропустил дважды, повторив результат матча недельной давности в Москве.
Теперь красно-белые продолжат выступление в Лиге Европы. "Бенфика" в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с ПСВ. Матч состоится 18 августа в 22:00 по московскому времени.
Источник: inoprosport.ru.
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Болельщики лиссабонской "Бенфики" прокомментировали итоги двухматчевого противостояния со "Спартаком" в социальных сетях.
Фото: "Российская Газета"
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