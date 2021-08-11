Отметим, что, проиграв "Бенфике" по сумме двух матчей со счетом 0:4, "Спартак" прекратил выступления в Лиге чемпионов и будет играть в групповом раунде Лиги Европы.
Бубнов заявил, что противостояние "Спартака" и "Бенфики" в очередной раз продемонстрировало не лучшее состояние российского футбола.
"Это противостояние в очередной раз указало, где по уровню в Европе находится наш футбол. Борьбы в споре третьей команды Португалии и второй России (по итогам минувшего сезона) не вышло вовсе. Да, у "Спартака" сейчас проблемы, это наложило отпечаток. Окажись на месте "красно-белых" "Зенит", игра развивалась бы иначе, однако я бы все равно не назвал действующего победителя РПЛ фаворитом", - сказал Бубнов.
Источник: Sportbox
Тарханов: шансов у "Спартака" в матче с "Бенфикой" практически не было
Бубнов: противостояние "Спартака" и "Бенфики" вновь указало, где по уровню в Европе находится наш футбол
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги чемпионов после поражения от "Бенфики" в ответном матче 3-го раунда квалификации (0:2).
Фото: Sportbox
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