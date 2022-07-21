Напомним, "Слован" обыграл "Ференцварош" в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1. Футболисты братиславского клуба забили два мяча в концовке, одержав волевую победу.
"Сразу после финального свистка я пошел благодарить своих ребят, так что рукопожатиями с коллегой не успел обменяться. Потом зашел в раздевалку "Ференцвароша", обнял Станислава, извинился, что сразу не подошел к нему после игры, сказал ему: "Жду тебя через неделю в Братиславе"!" - цитирует Вайсса Матч ТВ.
Ответный матч "Слован" - "Ференцварош" пройдет в Братиславе 27 июля. Победитель этой пары по сумме двух матчей в следующем раунде отбора Лиги чемпионов встретится с лучшим из пары "Карабах" - "Цюрих". Проигравший отправится в Лигу Европы, где в 3-м раунде квалификации сыграет с худшим из пары "Маккаби Хайфа" - "Олимпиакос".
Тренер "Слована" Вайсс: после игры зашел в раздевалку "Ференцвароша" и обнял Черчесова
Главный тренер "Слована" Владимир Вайсс рассказал, как пообщался с наставником "Ференцвароша" Станиславом Черчесовым после игры в отборе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Ференцварош"