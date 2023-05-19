- Очень рад за Генриха, выход в финал Лиги чемпионов — это больше достижение, конечно. После игры я написал ему, мы пообщались. Буду ли в финале болеть за "Интер"? За Генриха, - приводит комментарий Сперцяна "РБ Спорт".
Соперником "Интера" Симоне Индзаги в решающей встрече за право поднять над головой трофей станет "Ман Сити" Хосепа Гвардиолы. Английская команда представляется очевидным фаворитом. Горожане одержали 19 побед в последних в 23 играх. При этом "Сити" еще ни разу не выигрывал ЛЧ в своей истории. "Интер" сумел впервые с 2010 года выйти в финал ЛЧ.
В составе итальянского коллектива выступает армянский атакующий хавбек Генрих Мхитарян, для которого предстоящий финал станет первым в карьере. Примечательно, что Генрих – первый армянин, который смог пробиться в финальный поединок главного европейского клубного турнира. В этом сезоне армянин провел в майке нерадзурри 48 встреч. В них ему удалось отметиться 5 точными попаданиями. Также в активе игрока 2 ассиста. Генрих представляет цвета "Интера" с 2022 года.
Сперцян: в финале Лиги чемпионов буду болеть за Мхитаряна
Армянский футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.
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