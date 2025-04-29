"Я за "Реал" был, но они вылетели, и я расстроился, если честно. И теперь мне все равно, кто выиграет. Пусть победит достойнейший, но я не верю, что это будет "ПСЖ", если честно. У них нет прямо таких, кто может решить. Много нюансов, но на бумаге как будто более мощно смотрится "Барселона". "Арсенал" же больше вышел за счет двух сумасшедших штрафных", - приводит слова Дзюбы Odds.ru.
29 апреля стартует полуфинальная стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25. Друг с другом сойдутся лондонский "Арсенал" и французский "ПСЖ". На следующий день "Барселона" на своём поле примет итальянский "Интер". Ответные матчи запланированы на 6-7 мая.
Решающий матч пройдет 31 мая в немецком Мюнхене. В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал".
"Смотрится более мощно". Дзюба назвал фаворита Лиги чемпионов
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба поделился своими ожиданиями от решающих матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Фото: ФК "Акрон"